Gazze yardımıyla gündemdeydi, The Weeknd yeni bir rekora imza attı

"Starboy", 'Blinding Lights" ve "Save Your Tears" gibi hit parçalara imza atan ünlü Grammy ödüllü şarkıcı The Weeknd, yeni bir Spotify rekor kırdı. Başarılı sanatçı geçen ay Gazze'ye yaptığı yardımla hayranlarının takdirini kazanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:37
Gazze yardımıyla gündemdeydi, The Weeknd yeni bir rekora imza attı
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Son olarak "Idol" dizisiyle gündeme gelen Kanadalı şarkıcı The Weeknd, dijital müzik platformu Spotify'da yeni bir rekora imza attı. The Weeknd'in ikonik şarkısı "Blinding Lights", platformda 4 milyar dinlenmeyi geçen ilk şarkı oldu.

Şarkı, Ed Sheeran'ın "Shape of You" parçasını tahtından indirmiş oldu. "Shape of You", Spotify'da en çok dinlenen şarkıydı.

GAZZE YARDIMI

Geçtiğimiz ay, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "The Weeknd" sahne adıyla tanınan ünlü Kanadalı sanatçı ve WFP İyi Niyet Elçisi Abel Tesfaye'nin, Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2,5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacağı kaydedildi.


Abel Tesfaye The Weeknd gazze rekor

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