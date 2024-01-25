Performans sanatçısından 'cinsel saldırı' davası

Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:17

Profesyonel sanatçı John Bonafede; müzenin, kendisinin de aralarında bulunduğu performans sanatçılarına yönelik cinsel saldırılar hakkında bilgiye sahip olduğunu, ancak "saldırıların tekrarlanmasını önlemek için kasıtlı ve ihmalkar bir şekilde düzeltici önlemler almadığını" iddia etti.

Performansın bir bölümünde Bonafede, başka bir sergi sanatçısıyla birlikte bir kapı girişinde "sessiz, hareketsiz ve tamamen çıplak" bir şekilde duruyordu.

Dava dilekçesine göre, ziyaretçiler bir galeriden diğerine geçmek için performans sanatçılarının aralarından geçmeye teşvik edilmişlerdi ve ikilinin arası yaklaşık 45 santimdi.

"5 FARKLI KİŞİ, 7 CİNSEL SALDIRI"

Bonafede, "cinsel organlarını okşayan ve/veya elleyen beş farklı kişi tarafından yedi kez cinsel saldırıya" uğradığını iddia etti.

Sanatçı, iddia edilen faillerin "yaşlı erkekler" olduğunu ve bir sonraki galeri odasına geçmeden önce bir süre etraflarında gezindiklerini söyledi.

Olay hakkında ilk etapta müzeye bilgi vermediğini çünkü "şok halinde olduğunu" öne süren sanatçı, diğer iddialar hakkında sergi çalışanlarını bilgilendirdiğini iddia etti.

New York'un, "Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası" kapsamında açılan davada, iddia edilen faillerden birinin müzenin kurumsal üyesi olduğu öne sürülüyor.

İddiaya göre tacizin ardından üyeliği iptal edilmiş.

Bonafede "belirsiz bir tazminat ve jürili bir duruşma" talep ediyor.

MÜZE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

İddia edilen olayların yaşandığı dönemde müze yönetimi bir açıklama yayınlamış ve o açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Galerilerde çıplak sanatçıların bulunmasının yarattığı zorlukların farkındayız. Sanatçılardan herhangi birine uygunsuz bir şekilde dokunan ya da rahatsız eden ziyaretçiler MoMA güvenliği tarafından müzeden çıkarılmaktadır."

Sanatçılardan biri olan Amelia Uzategui Bonilla, 2010 yılında New York Post'a demecinde, "Acil bir durum olduğunda güvenliğe haber verebiliyoruz, fakat hepimiz sorunlara hazırlıklıyız. Sineye çekmek zorundayız!" demişti.