Reuters'dan dikkat çeken seçim analizi... 'Türkiye için neler tehlikede?'

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:23

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:28

Reuters, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın ölümüne yol açan deprem felaketinin ardından 14 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan 2023 genel seçimlerine ilişkin "Türkiye için neler tehlikede?" başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sol ve sağ görüşten seçmenlerin ilgisini çekebilecek söylemleri ile Erdoğan'ın politikalarını tersine çevirmeyi vaat ettiği ifade edildi.

Reuters, "Erdoğan ve İslamcı partisi AKP, Türkiye'yi, Atatürk'ün laiklik çizgisinden uzaklaştırdı. Ayrıca Erdoğan, meclisin gücünü ve etkisini zayıflatarak, ülkeyi Ankara'daki bin odalı sarayda bulunan ve Türkiye'nin ekonomi, güvenlik, iç ve dış meselelerine ilişkin politikaları belirleyen bir cumhurbaşkanlığı etrafında merkezileştirdi" dedi.

Muhalefetin, "İktidar, adalet sistemini etkisi altına aldı" söylemlerinin iktidar tarafından reddedildiğini belirten Reuters, Erdoğan'ın düşük faiz politikasının yüksek enflasyonu tetiklediğini de belirtti.

MUHALEFETİN SESSİZLİĞİ ERDOĞAN'IN KAMPANYASI OLABİLİR

Reuters, Erdoğan'ın dış politikalarını değerlendirirken 6'lı masanın dış politikaya ilişkin belirgin bir söylemi olmamasına da analizinde yer verdi.

Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, Suriye, Irak, Azerbaycan ve Libya'da askeri gücünü arttırdığını ifade eden Reuters, daha önce ilişkilerin kopma noktasına geldiği Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve israil ile ikili ilişkileri düzeltme yoluna girdiğini aktardı. Ancak Türkiye'nin, dış politikadaki tavrının "Yunanistan, GKRY, ABD ve NATO ile ipleri gerdiğini" söyledi.

Türkiye'nin, Yunanistan ile GKRY arasında "Akdeniz deniz sınırları konusunda yaşadığı anlaşmazlık sürüyor" denilen analizde, ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Erdoğan'ın Rus hava savunma sistemi olan S-400'leri satın alması ABD'nin Ankara'ya yönelik yaptırım uygulamasına sebep oldu. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı Türkiye'nin NATO Batı savunma ittifakına bağlılığının sorgulanmasına yol açtı. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına itiraz etmesi de Türkiye'nin NATO ve ABD ile yaşadığı gerilimi artırdı"

Analizde, bütün bu gelişmelere karşın 6'lı masadan dış politikaya ilişkin ayrıntılı bir vaat gelmemiş olmasına "muhalefetin olası bir zaferinde dünya sahnesinde oynayacağı rolün belirgin olmaması Erdoğan'ın seçim kampanyasını bunun üzerinden kurma ihtimalini arttırıyor" denildi.

PEKİ MUHALEFET NE VAAT EDİYOR?

Reuters'ın analizine göre, 6'lı masanın en belirgin vaadi "Erdoğan'ın imza attığı birçok politikayı tersine çevirmek istemesi" oldu.

6'lı masanın öne çıkan vaatleri ise şöyle sıralandı:

Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki ekonomi politikalarını tersine çevirme sözü vermiş olması

Merkez Bankası'na bağımsızlığını geri kazandırma

Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırıp yerine eski parlamenter sistemi getirme

Suriyeli mültecileri geri gönderme

Reuters, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi konusuna Erdoğan-Esad arasındaki bağların kopmuş olmasına ilişkin, "Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye yönelik başarısız çabaları desteklerken, Türkiye'deki ekonomik zorluklar nedeniyle giderek daha da istenmeyen hale gelen en az 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

6'lı masanın ise "Suriyeli mültecileri geri gönderme" planına ilişkin ayrıntı vermediğini vurguladı.

Son olarak reuters, "Popülerliği azalmaya başlamışken üstüne bir de yaşanan deprem felaketi, Erdoğan'a duyulan güvene büyük bir darbe vurdu" yorumunda bulundu.