İngiliz basını: Türkiye'den Putin'e darbe... 'Montrö başını ağrıtıyor'
İngiliz basını, Türkiye’nin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulama kararı almasıyla Putin'i Karadeniz'de zor soktuğunu iddia etti.
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da işgale başladığı 24 Şubat'tan 4 gün sonra 28 Şubat'ta işgali "savaş" olarak tanıdığını ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayacağını açıkladı. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı kullanamayan Rus donanmasının, Akdeniz'den Rusya’ya uzun bir rota çizerek geri döndüğü öne sürüldü.
Express gazetesinin haberine göre, deniz savaşları uzmanı Iain Ballantyne, "Rusya'nın, Ukrayna güçlerinin Karadeniz'de gerçekleştirdiği İHA saldırılarına karşılık verememesi Putin'i ciddi şekilde zorluyor" dedi.
Iain Ballantyne, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'nin, Rus gemilerini bakım için Pasifik, Baltık ya da Kuzey Kutbu'na gitmek zorunda bıraktığını söyledi.
Ballantyne, Türkiye'nin kararının, Rusya Devlet Başkanı'na büyük bir baş ağrısı yaratmasının yanı sıra, Türkiye'nin özellikle Akdeniz bölgesinde artan etkisinin de altını çizdiğini belirtti.
Deniz savaşları uzmanı, "Karadeniz'deki baskın NATO deniz gücü, fırkateynler, mayın avcıları ve denizaltılar da dahil olmak üzere çok yetenekli ve dengeli bir filoya sahip olan Türkiye'dir... Ayrıca çeşitli görevlerde insansız hava araçlarını kullanma konusunda da en ileri noktadadır" ifadesinde bulundu.
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