Trump: Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı zor da olsa ikna edebiliriz

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:07

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:07

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ziyareti sırasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu ziyarette, Rusya ve Ukrayna ile önemli gelişmeler yapıldığını belirten Trump, "Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya’yı da zor da olsa ikna edebiliriz" dedi.

Trump, savaş nedeniyle günde yaklaşık 2 bin genç insanın öldüğünü belirterek, "Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşı geçen 1 ayda önemli gelişmelere sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ay içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirtti.

ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Ukrayna'da en az 30 günlük bir ateşkes önerisi tartışıldı. Bu öneri, Ukrayna tarafından kabul edilirken, Rusya henüz resmi bir yanıt vermedi.

Öte yandan Rusya, Kursk bölgesindeki Sudzha şehrini geri alarak, Ukrayna'nın bu bölgedeki kazanımlarını büyük ölçüde azalttı. Bu durum, Ukrayna için önemli bir askeri ve siyasi kayıp olarak değerlendirildi.

Başkan Trump, Putin'e Ukraynalı askerlerin yaşamlarını bağışlaması için çağrıda bulunarak, olası bir katliamın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ateşkes konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını ifade etti.

Putin ise ateşkes önerisine şüpheyle yaklaşarak, Ukrayna'nın bu süreyi askeri hazırlıklar için kullanabileceğini belirtti. Bu durum, ateşkesin uygulanabilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.