İngiliz basınından 'MOSSAD' iddiası: UCM Başsavcısını tehdit etti

Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen’in, İsrailli yetkililere karşı açtığı savaş suçları soruşturmasını engellemek için dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:51
İngiliz basınından 'MOSSAD' iddiası: UCM Başsavcısını tehdit etti
Abone Ol google-news

Eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, dönemin MOSSAD Başkanı Cohen’in İsrailli yetkililere karşı savaş suçları soruşturması başlatan dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği öne sürüldü.

Cohen’in, Bensouda’ın 2021 yılında İsrailli ve Filistinli yetkililerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına yönelik kararı öncesinde çeşitli kampanyalar yürüttüğü kaydedildi.

Gazete haberinde, İsrailli üst düzey bir yetkilinin, mahkemenin İsrail Savunma Kuvvetleri personeline karşı soruşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle Cohen’in eylemlerine yüksek derecede izin verildiği” ifadelerini aktardı.

Haberde 4 farklı kaynağın, Bensouda’nın eski MOSSAD Başkanının kendisine baskı uygulamaya çalıştığına dair hakkında küçük bir UCM yetkililerinden oluşan grubu bilgilendirdiğini doğruladığı aktarıldı.

Netanyahu’nun Sözcüsü ise iddiaların asılsız olduğunu ifade eden “Bize yöneltilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan çok sayıda yanlış ve temelsiz suçlamalarla dolu” dedi.

Konuya ilişkin Cohen ya da Bensouda tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu’ya yakınlığı ile Cohen’in MOSSAD Başkanlığındaki görev süresi 2021 yılında sona ermişti. Cohen hakkında daha önce Başbakan Netanyahu’nun halefi olarak kabul ediliyor.

Mevcut UCM Başsavcısı Karim Khan, Mayıs ayının başında İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve bazı Hamas liderleri hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu.


uluslararası ceza mahkemesi haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrail tanklarının, Refah'ın merkezine girdiği bildirildi

İsrail tanklarının, Refah'ın merkezine girdiği bildirildi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'in Refah'ta

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'in Refah'ta "katliam" yaptığını söyledi
İsrail ile Mısır arasında yaşanan sınır geriliminde bir Mısırlı asker öldü

İsrail ile Mısır arasında yaşanan sınır geriliminde bir Mısırlı asker öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ormanlık alana 33 rüzgâr türbini

Ormanlık alana 33 rüzgâr türbini
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
Günlük burç yorumları: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…

Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…