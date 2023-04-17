İngiliz 'büyükanne' idam cezasıyla karşı karşıya

Yayınlanma: 17.04.2023 - 14:36

Güncelleme: 17.04.2023 - 14:36

Endonezya'da yaklaşık on yıldır idam cezasıyla yargılanan bir İngiliz kadın, cezasını hafifletme çabaları şimdiye kadar başarısız olduğu için idam mangasıyla karşı karşıya.

Lindsay Sandiford, 19 Mayıs 2012'de Endonezya'nın Bali adasında tutuklanmış ve havaalanı yetkilileri tarafından bagajına zulalanmış pahalı bir kokain paketi bulunmuştu.

Cezasına karşı temyiz başvurusu başarısız olan 65 yaşındaki büyükanne, oğullarını tehdit eden bir suç çetesi tarafından yaklaşık 1.6 milyon Sterlin değerindeki uyuşturucuyu taşımaya zorlandığını söyledi.

Uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunması halinde ölüm cezasına çarptırılacağı söylenince de kokaini taşımasının Bali'de yaşayan bir İngiliz antika satıcısı tarafından istendiğini dile getirdi.

İNFAZ EDİLMEYİ BEKLİYOR

Savcılar, Sandiford'un 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmelerine rağmen, 2013 yılında ölüm cezasına çarptırıldı ve 2013'ten beri Kerobokan hapishanesinde infaz edilmeyi bekliyor.

Ölüm cezasının onaylanması halinde idam mangası tarafından idam edilmesi beklenen Sandiford, infaz tarihini henüz bilmemekle birlikte neredeyse on yılını cezaevinde geçirdi.

Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen dört kişinin idam edildiği 2016 yılından bu yana idam cezasına çarptırılan mahkumların infaz edildiğine dair bir haber gelmedi.

Ülke, yabancı uyrukluları idam ettiği için birçok kez uluslararası tepkiyle karşılaştı.