İngiliz büyükelçi, İsrail'e seslendi: Savaş kanunlarına uymalı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:04

Güncelleme: 30.10.2023 - 12:04

İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters, Hamas-İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin İsrail ordu radyosuna konuştu.

Walters, İngiltere'nin, Gazze'de Hamas'a karşı savaşı kazanması için “İsrail'e ihtiyacı olduğunu” söyledi.

Walters, "Hamas, Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde tutmamalı ve İsrail de savaş kanunlarına uymalı" dedi.

Simon, dünya genelinde Yahudi topluluklarına yönelik antisemitik şiddet olaylarındaki artıştan “endişeli” olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İsrail karşıtı protestolar sırasında bazı antisemitik sloganlar ve cihat çağrıları görmemiz endişe verici. Hükümet, Birleşik Krallık'taki Yahudilerin güvenliğini çok ciddiye aldığını ifade ediyor.”