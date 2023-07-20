İngiliz diplomatlara seyahat kısıtlaması

Yayınlanma: 20.07.2023 - 18:02

Güncelleme: 20.07.2023 - 18:02

Moskova, Rusya'daki İngiliz diplomatlara yurt içi seyahat kısıtlaması getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin maslahatgüzarı Tom Dodd'u "İngiliz diplomatik misyon çalışanlarının hareketleri için bildirim prosedürü" hakkında bilgilendirmek üzere çağırdığını söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya'da çalışan İngiliz diplomatların ülke içindeki hareketlerini önceden yetkililere bildirmeleri gerektiğini duyurdu.

Bakanlık, kısıtlamaya ilişki, Ukrayna'nın önemli bir müttefiki olan İngiltere'nin "düşmanca eylemlerine" yanıt olarak getirildiğini belirti.

Söz konusu, tedbirler İngiliz Büyükelçisini ve diğer bazı diplomatları kapsamayacağı ifade edildi.