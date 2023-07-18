NATO’dan Rusya’ya kınama

Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:17

Güncelleme: 18.07.2023 - 09:17

Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Müttefikimiz Türkiye ve BM’nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilme kararını kınıyorum.Rusya'nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü yasadışı savaş, dünya genelinde savunmasız milyonlarca insana zarar vermeye devam ediyor” dedi.

"ŞİMDİLİK DURDURDUK"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, süresi dolan tahıl anlaşmasına ilişkin "şimdilik durdurduk" açıklamasında bulunmuştu.

Peskov, yaptığı açıklamada "Karadeniz anlaşmaları bugün fiilen sona erdi. (Anlaşmaların) Rusya'ya ait kısmı yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı derhal tahıl anlaşmasına geri dönecektir" ifadesini kullanmıştı.

Peskov ayrıca, Vladimir Putin'in uzun süredir anlaşmalardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdiğini söylemişti.