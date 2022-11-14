İngiliz gazete 'New York' ayrıntısını 2005 ile hatırlattı
İngiliz basını, İstanbul'u kana bulayan Suriyeli terörist Ahlam Albashir hakkında kıyafet ayrıntısına dikkat çekti. İngiliz Daily Mirror gazetesi, 2005 yılında Londra saldırganı ile benzerlik olduğunu yazdı.
İngiliz Daily Mirror gazetesi, Taksim'de bombalı eylem gerçekleştiren Suriyeli terörist Ahlam Albashir ile ilgili "New York" ayrıntısını vurguladı.
İngiliz gazetesi, 6 kişiyi öldüren 53 kişiyi yaralayan Albashir'in emniyet güçleri tarafından yakalanmasıyla ortaya çıkan görüntülerindeki ayrıntıya dikkat çekti. 2005 yılında Londra'yı kana bulamak isteyen zanlı ile kıyafetlerinin benzediğini belirtti.
Daily Mirror, emniyet güçlerinin kıskıvrak yakaladığı teröristin "New York" baskılı mor kapüşonlusu için "New York kapüşonu, Ramzi Mohammed'in 21 Temmuz 2005'te Londra Metrosu'nda bomba patlatmaya çalışırken giydiği koyu renkli sweatshirt'e benziyor" ifadesini kullandı.
2005 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’daki metro istasyonlarına ve sivillere yönelik bombalı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
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