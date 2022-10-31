İngilizlerin iddiasını Kremlin reddetti

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:54

Kremlin sözcüsü Peskov, eski İngiltere başbakanı Liz Truss'un cep telefonunun Rus ajanları tarafından hacklendiğine dair İngiliz basınında çıkan haberleri reddetti.



Daily Mail gazetesi, Rus casusların Truss'un dışişleri bakanı olduğu dönemde telefonuna erişim sağladığını bildirdi.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov haberle ilgili olarak İngiliz medyasında ciddiye alınabilecek çok az şey olduğunu söyledi.



Peskov yaptığı açıklamada "Ne yazık ki İngiliz medyasında ciddi olarak algılanabilecek materyal sıkıntısı var. Ve biz bu tür yayınlara sarı basın muamelesi yapıyoruz" dedi.

Dailymail, "Bilgisayar korsanlığı, Muhafazakâr Parti içerisindeki liderlik yarışı sırasında ortaya çıkmış, ancak ayrıntılar o dönemde Başbakan olan Boris Johnson ve Kabine Sekreteri Simon Case tarafından gizlenmişti" dedi.