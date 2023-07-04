İngiliz gazete, TL'nin değer kaybını fırsata çevirdi: 'Parayı endişe etmeyin'

Yayınlanma: 04.07.2023 - 17:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 17:09

The Telegraph gazetesi, tatillerini İngiltere dışında geçirmek isteyen ancak tatil yeri seçmekte zorlanan yurttaşlarına yönelik bir haber yayımladı. Türkiye'nin tavsiye edildiği haberde, "Akdeniz'in en ucuz tatil yeri daha da ucuzladı" başlığı dikkat çekti.

"Parayı endişe etmeyin" denilen haberde, "Bu yaz Türkiye'ye gidecek olan İngiliz tatilciler, sterlinlerinin her zamankinden daha fazla değer kazandığını görecekler" ifadeleri yer aldı.

Telegraph'ta yer alan haberde, TL'nin son 10 yılda Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizler sonucu hızla değer kaybettiği kaydedildi.

Telegraph'ta yer alan habere göre, Türk Lirası'nın değer kaybı, sterlin karşısında yüzde 65.90'lık bir zayıflamaya yol açtı. 2013 yılında 3 TL olan 1 sterlin, 3 Temmuz 2023 tarihli döviz kuru itibariyle 33 TL'ye denk geldi. TL'deki en son devalüasyon, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği 28 Mayıs'tan sonra gerçekleşti.

Haberde ayrıca, "Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye, ekonomik belirsizlik ve yüksek enflasyonla karşı karşıya" değerlendirmesinde bulunuldu.