Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:42

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:42

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i görevlendirdi. Yurttaşlar, Türkiye Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in hayatını merak ediyor. Peki, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Mutlu Şen hangi görevlerde bulundu? İşte, Salih Mutlu Şen hakkında merak edilenler...

SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?

1964 yılında Emirdağ’da doğdu. İlköğretimini Emirdağ da tamamladı. Arkasından Eskişehir Anadolu Lisesini kazanarak Ailesiyle birlikte Eskişehir’e taşındılar. Eskişehir Anadolu Lisesini 1983 yılında tamamladı. 1984 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü üstün başarı ile 1989 yılında tamamladı.

1992''de Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve 1993''te askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. 1993''te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi''nde Aday Meslek Memuru, Ataşe, 1994''te Kabil Büyükelçiliği''nde Ataşe, Üçüncü Katip, 1996''da AGİT Daimi Temsilciliği''nde Üçüncü Katip, 1998''de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi''nde Üçüncü Katip olarak görev yapmış ve 1998''de istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

2000''de Konsolosluk Yasadışı Göç Kontrolü Dairesi''nde Üçüncü Kâtip, 2002''de Riyad Büyükelçiliği''nde İkinci Kâtip, Başkatip, 2004''te Varşova Büyükelçiliği''nde Başkatip, Müsteşar olarak görev yapmış ve 2006''da Çok Taraflı Kültürel İşler Dairesi''ne Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak atanmıştır.

2008-2012 yılları arasında Cidde Başkonsolosu olarak görev yapmıştır.

2012-2014 yılları arasında ise elçi unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı''nda daire başkanı, 2014-2015 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 24 Temmuz 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye''nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev üstlenmiştir. Halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.