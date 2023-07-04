Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:11

OceanGate Expeditions, beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Titan denizaltısı faciasının ardından Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Titanik gemisinin battığı yere düzenlediği turlar için bilet satmaya devam ediyor. OceanGate şirketinin bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, OceanGate şirketi kimin, ne zaman kuruldu? OceanGate bilet fiyatları ne kadar? Titanik'i gezisi bileti ne kadar? İşte ayrıntılar...

OCEANGATE ŞİRKETİ KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

OceanGate Inc., Everett, Washington'da faaliyet gösteren özel bir ABD şirketidir. Şirket 2009 yılında Stockton Rush tarafından kuruldu.

2021'de OceanGate, ödeme yapan müşterileri Titan dalgıç aracıyla Titanik gemi enkazına ziyaretçi götürmeye başladı.

OCEANGATE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

18 Haziran 2023'te Titanik gemi enkazı alanına yapılan bir yolculuk sırasında, Titan denizaltısı ile bağlantı koptu ve devam eden bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Biten araştırmalarda 5 milyarderin de öldüğü duyruldu.

Titanik'e denizaltı turları düzenleyen OceanGate şirketi tekrar bilet satışlarına başladı.

12-20 Haziran ve 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan iki sefer için bilet alınabiliyor. Biletlerin fiyatı internet sitesinde 250 bin dolar olarak listelenmiş durumda.

TİTANİK GEZİSİNDE KAYBOLAN DENİZALTI FACİASI

İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet (77), OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, Pakistan asıllı İngiliz iş adamı Shahzada Dawood (48) hep birlikte Titanik'i görmek için bir maceraya atıldı. Meraklı bu dört kişi, bir denizaltına binip Atlantik Okyanusu’na açıldı. Dawood, bu yolculukta 19 yaşındakli oğlu Suleman Dawood'u da yanına aldı. Fakat bu merakları bir facia ile son buldu. OceanGate'in denizaltı aracı Titan ile iletişim kesildi oksijenin bitmesinden saatler sonra Titanik enkazının yakınlarında bulundu. Denizaltının içindeki beş kişinin de basınç kaybından dolayı içe doğru patlama sonucu hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.