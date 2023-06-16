İngiliz gazeteden Putin iddiası: 'Batılı şirketleri...'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 14:10

Güncelleme: 16.06.2023 - 14:10

Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli bir kararname imzalayarak Rus devletine Batılı şirketleri, "ciddi anlamda indirimli fiyattan" alma yetkisi verdiğini öne sürdü.

Financial Times'a göre kararname, devlete satışa çıkarılan Batılı şirketleri indirimli olarak alma önceliği sunuyor. Habere göre Putin ve kurmayları, bu şirketleri ulusallaştırma ihtimalini de ele aldı.

Financial Times, kararnameyi gördüklerini belirterek, Rus devletinin kontrolünü aldığı şirketleri daha sonra kar ederek satmayı hedeflediği söyledi.

Putin'in kabinesine gönderdiği kararnamede bu şirketlerde yabancı hissedar istemediğini de belirttiği aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batılı şirketleri almakla ilgili kararın, "kendilerini ilgilendirdiğini" ifade etti.

"Eğer bir şirket yükümlülüklerini yerine getirmezse yaramaz şirketler kategorisine girer" diyen Peskov, "Bu şirketlere veda ediyoruz. Daha sonra varlıklarıyla ne yapacağımız bizim işimiz" ifadesini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı topyekun işgal girişimini başlatmasının ardından birçok Batılı şirket ülkeden çekildi veya faaliyetlerini küçülttü.