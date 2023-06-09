Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması: Tarih verdi...
Rusya Lideri Putin, Rusya'nın Temmuz'da Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını duyurdu.
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, tesislerin 7 ile 8 Temmuz'da hazır olmasının ardından Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya başlayacaklarını açıkladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile Soçi'de yaptığı görüşmede, "Her şey plana göre ilerliyor, her şey istikrarlı" dedi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Putin ve Lukashenko, Belarus topraklarına Rusya'nın karada konuşlu kısa menzilli nükleer füzeler konuşlandırma planı üzerinde daha önce anlaşmışlardı.
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