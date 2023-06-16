Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak kesinleşmeyen bir tarihte Türkiye'yi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:29
Putin Türkiye'yi ziyaret edecek
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Moskova merkezli Interfax Haber ajansına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkanımızı Türkiye'ye davet etti. Ziyaret planlanıyor fakat tarih gibi koşullar henüz görüşülmedi" açıklamasında bulundu.  

İkili en son Temmuz 2022'de İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin de katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. 


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Tayyip Erdoğan Vladimir Putin ziyaret

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