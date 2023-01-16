İngiliz genç, kenevir çalmak için tesise girince Arnavut çetesi tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 08:33

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 08:34

İngiltere'de 23 yaşındaki bir gencin darp edilerek ölü halde bulunduğu bildirildi.

Tomasz Waga'nın vahşice dövülmüş cesedi, Cardiff'teki Westville Road'da bulundu.

Arnavut çetesi üyeleri Josif Nushi, Mihal Dhana ve Hysland Aliaj, 10 Ocak Salı günü Newport Crown Court'ta görülen duruşmanın ardından Tomasz Waga'yı öldürmekten suçlu bulundu.

Waga'nın o gece organize suç örgütü tarafından kurulan bir kenevir üretim tesisinden hırsızlık yapmak üzere Londra'dan yola çıkan dört kişi arasında yer aldığı ve daha önce de benzer bir suçtan mahkumiyetinin bulunduğu öğrenildi.

Aliaj'ın, hırsızların içeri girdiğini duyduğu ve aralarında Nushi ve Dhana'nın da bulunduğu diğer çete üyelerini uyardığı, ardından da hemen eve ulaştıkları kaydedildi

WAGA KURTULAMADI

Kenevir toplamak için evde kalan Waga ve Carl Davies üst kattaki pencereden kaçmaya çalışmışlar, ancak Aliaj ve adamları tarafından köşeye sıkıştırıldıkları kaydedildi.

Davies'in, yakındaki bir bahçe duvarının arkasına saklanmadan önce bazı yaralar alarak evden çıkmayı başardığı, ancak Waga'nın, ciddi kafa travması, kırık kaburgalar dahil olmak üzere ağır yaralar aldığı belirtildi.

Waga'nın evden sürüklenerek çıkarılmadan ve bir Mercedes araca bindirilmeden önce kafasına aldığı tekme ve darbeler de dahil olmak üzere sürekli bir saldırıya maruz kaldığına inanılıyor.

"BİR ÇÖP GİBİ ATILDI"

Waga'nın kız kardeşi Patrycja Waga, mahkemede okuduğu ifadede kardeşinin "bir çöp gibi atıldığını" ifade ederek, "Ablası olarak hayatının son anlarında onu teselli etmek için yanında olamamanın acısı hayal bile edilemezdi, bir çöp torbası gibi atıldığı insanlık dışı yoldan bahsetmiyorum bile, resmi kimlik tespiti sırasında cansız ve hırpalanmış yüzünü görmek gibi hayatımın geri kalanı boyunca aklımdan çıkmayacak" dedi.

Patrycja Waga, "Tomasz'ın önünde, şu anda babasız olan ve mezarlık alanı dışında Babalar Günü'nü kutlayamayan yeni doğmuş bir oğul da dahil olmak üzere tüm hayatı vardı. O benim tek kardeşimdi ve yaptığı kötü seçimlere rağmen iyi bir kalbi vardı ve her zaman iyi niyetliydi" diye konuştu.

Aliaj'ın suç ortakları Nushi 20 yıl, Dhana ise en az 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

31 yaşındaki Aliaj ise adam öldürmekten suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.