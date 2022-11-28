Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşı oldu: 'Gurur verici'
Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Arnavutluk vatandaşlığı aldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Lipa'ya, müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini açıkladı
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa'ya müziği aracılığıyla Arnavutların ününü uluslararası alanda yaymadaki rolü nedeniyle vatandaşlık verildiğini duyurdu.
Lipa, Arnavutluk’un bağımsızlığının 110’uncu yıl dönümü olan pazar günü vatandaşlık yemini etti. Bajram Begaj, Dua Lipa’ya, Arnavutların uluslararası arenada tanınırlığını sağladığı için vatandaşlık vermenin bir onur olduğunu belirtti.
"ARNAVUTLUK VATANDAŞLIĞI ALMAK GURUR VERİCİ"
Habertürk'ün aktardığı habere göre; Arnavutluk’un başkenti Tiran’da belediye binasında vatandaşlık yemini etmeden önce Lipa, "Ben de belgelerle Arnavut olacağım" dedi.
27 yaşındaki şarkıcı, vatandaşlık yemini ettiği ve belgeleri imzaladığı anları sosyal medyada paylaştı. Lipa, “Arnavutluk vatandaşlığı almak gurur verici” notunu düşerek Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile Tiran Belediye Başkanı’na teşekkür etti.
Lipa, “Böyle bir kabul ve sevgi tarif edilemez büyük bir mutluluk” dedi. Şarkıcı daha sonra vesikalık fotoğraf çektirdi, parmak izi verdi, kimlik ve pasaport için başvuru formu imzaladı.
MÜZİK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI
Son yıllarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Lipa, 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı. Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü.
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