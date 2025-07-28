İngiliz gölge bakan ile PKK teması sızdı: 'Silah bırakmasında rolü var'

İngiltere’de İşçi Partisi iktidarıyla birlikte, Tony Blair döneminin en etkili isimlerinden Jonathan Powell’ın yeniden sahneye çıkması hem övgü hem de tartışma yaratıyor. Powell, Kasım 2024'te Başbakan Keir Starmer tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı (NSA) olarak atandı.

1997-2007 yılları arasında Başbakan Blair’in Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Powell, özellikle Kuzey İrlanda’daki 1998 Hayırlı Cuma Anlaşması'nın mimarlarından biri olarak tanınıyor.

Diplomatik kabiliyetiyle birçok hükümetin güvenini kazanmış olan Powell, son olarak Kasım 2024’te İngiltere’nin en kritik rollerinden biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getirildi.

Ancak bu atama, siyasi kimliği nedeniyle muhalefetin sert tepkisini çekti. Daha önce bu görev yalnızca kariyer diplomatlardan seçilirken, Powell gibi siyasi geçmişi olan bir figürün atanması "partizanlık" eleştirilerine yol açtı.

GÖLGE DİPLOMASİ TARTIŞMASI

Muhalif vekiller, Powell'ın özellikle Eylül 2024’te İngiltere’nin Chagos Adaları’nın egemenliğini Mauritius’a devrettiği anlaşmada etkili rol oynamasını hedef alıyor.

ABD'nin Diego Garcia’daki gizli askeri üssünün bulunduğu bu stratejik bölgede yapılan bu “tartışmalı teslim” parlamentoya danışılmadan yürütüldü.

Muhalefet, Powell’ın dış politika yürüten ancak Parlamento’ya hesap vermeyen bir danışman olmasını eleştiriyor. Gölge Bakan Alex Burghart, “Chagos teslimi gibi bir konuda Parlamento’nun soru soramayacağı bir danışmanlık modeli kabul edilemez” dedi.

ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE YER ALDI

Powell, yalnızca Kuzey İrlanda’da değil; İspanya'daki ETA, Kolombiya'daki FARC, Mozambik’teki iç savaş gibi çok sayıda çatışmanın çözümünde aktif rol aldı.

2011’de kurduğu “Inter Mediate” adlı vakıf aracılığıyla bu diplomatik tecrübeleri dünya genelinde çatışma çözümü için kullandı.

Al Majalla'nin haberine göre, bu vakıf, Suriye’de Beşar Esad rejiminin çöküşünden önce muhalif gruplarla yürütülen görüşmelerde, terör örgütü PKK ile yapılan arka kapı diplomasisinde ve hatta Libya'daki geçiş döneminde kritik rol oynadı.

POWELL SAHADA NERELERDE?

Powell’ın resmi görevine başlamadan önce PKK ile temas kurduğu, Suriye lideri Ahmed el-Şara ile 2021 yılında görüştüğü belirtiliyor. Hatta “Inter Mediate”in Şam'da başkanlık sarayının içinde ofisi olduğu bile öne sürüldü.

Son aylarda ise Powell; Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri, Filistin devletinin tanınması öncesi milletvekillerine brifing, Bangladeş lideriyle görüşmeler gibi önemli süreçlerde aktif rol aldı.

İsrail-Filistin barış zirvesi iptal edilse de, bu sürecin perde arkasında en aktif isimlerden biri olduğu kaydediliyor.

“DIŞİŞLERİ BAKANINDAN DAHA GÜÇLÜ”

Bir Türk yetkiliye göre, Powell’ın Ortadoğu’daki etkisi İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den bile fazla:

“Jonathan Powell, çok hassas dosyaları yürütmede kilit bir rol oynadı. Ortadoğu’da adeta İngiltere'nin gerçek dışişleri bakanı gibi davranıyor.”

İŞÇİ PARTİSİ'NDE “GÜÇ TOPLAMA” ENDİŞESİ

İktidar partisi içinde de Powell ve eski yardımcısı olan Politika Teslim Direktörü Liz Lloyd’un artan etkisi, "güç tekelleşmesi" iddialarına neden oldu.

Parti içinde bazı vekiller bu durumu bir "Powell darbesi" olarak yorumluyor.

Habere göre, Powell, şu an hem hükümetin dış güvenlik stratejisini yönlendiriyor hem de birçok çatışma bölgesinde sessiz ve etkili bir diplomasi yürütüyor.