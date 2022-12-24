İngiliz hükümeti, Çinli bir şirket ile anlaştı: İngiliz milletvekilleri hükümeti uayrdı
İngiliz askerlerinin kişisel verilerinin Çin bağlantılı bir şirketle paylaşılması, İngiliz milletvekillerinde endişeye neden oldu.
İngiliz savunma yetkilileri, Çinli iş adamı Terrence Tsang'ın da yönetim kurulunda olduğu Pinnacle Group ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.
The Sun'un aktardığına göre Londra merkezli Pinnacle, askerlerin barınma konusundaki şikayetlerini "düzene sokmak ve çözmek" için 144 milyon sterlinlik bir anlaşma yaptı.
Anlaşmaya göre şirket, askerlerin nerede yaşadığını ve barınma faaliyetleri hakkında bilgi edinebilecek.
İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİ ENDİŞELİ
İngiliz milletvekillerinin, askerlerin kişisel verilerinin Çin bağlantılı Pinnacle şirketine verilmesinden endişe duydukları belirtildi.
Milletvekilleri tarafından hazırlanan bir raporda Çinli firmalar ile Çin devletinin "ayrılmaz bir şekilde bağlantılı" olduğu uyarısında bulunuldu.
SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İngiltere Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin "Bilgi güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve sözleşmede çalışan tüm Pinnacle personeli İngiltere'de yerleşiktir ve ilgili güvenlik izninden geçmiştir" açıklamasında bulundu.
Pinnacle ise, "Hissedarların ve yatırımcıların kategorik olarak kişisel verilere erişimi yoktur" bilgisini paylaştı.
Şirketin çoğunluk hissesi, Terrence Tsang'ın "önemli kontrole" sahip tek kişi olarak bilindiği holding şirketi Tstar Pinnacle'a ait.
Çinli firmaların yasalar gereği talep edilmesi halinde Çin Komünist Parti'ye veri aktarması gerekiyor.
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