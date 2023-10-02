İngiliz hükümetinden flaş karar: Yedi gündelik eşyanın kullanımı yasaklandı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:31

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:47

İngiliz hükümeti, yasağın hangi ürünleri kapsadığı ve yeni yasanın amacına ilişkin bilgilere resmi web sitesinde geniş yer ayırdı. Buna ek olarak; işletmeleri, mevcut stoklarını tamamını tüketmeleri ve tek kullanımlık ürünlere yeniden kullanılabilir alternatifler bulmaları konusunda uyardı.

İngiltere'de yasaklanması planlanan yedi ürün arasında tek kullanımlık plastik çatal bıçak takımı, tek kullanımlık plastik tabak, tepsi ve kaselerin yanı sıra balon çubukları, polistiren bardak ve yiyecek kapları yer alıyor.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

1 Ekim itibariyle hiçbir işletmenin bu ürünleri satmasına yasal olarak izin verilmeyecek. Hükümetin yeni politikası sonrasında, yasaya uymayıp plastikleri tedarik etmeye devam edenler, para cezasına çarptırılacak.

Ancak yasak, önceden paketlenmiş gıda ürünleri ya da ambalaj olarak kullanılan tek kullanımlık plastikler için geçerli olmayacak. Yerel yetkililer, yasağı uygulamak için denetimler gerçekleştirecek.

2042 PLANININ BİR PARÇASI

Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşlerinden Sorumlu Bakanı Thérèse Coffey: ''Plastiğin çevremiz ve yaban hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini hepimiz biliyoruz. Halkın bu yasak konusundaki görüşlerini dikkate aldık. Tek kullanımlık plastik yasaklarını ve gelecek nesiller için çevreyi korumaya yönelik hayati çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak bakanlık, resmi Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamayla, bu yasağın 2042 yılına kadar tüm önlenebilir plastik atıkların ortadan kaldırılmasına yönelik Çevresel İyileştirme Planı'ndaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağını duyurdu.