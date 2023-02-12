İngiliz itfaiyeci, Hatay'ın bir "savaş alanı" gibi olduğunu söyledi

İngiltere'nin, Türkiye'ye gönderdiği arama ve kurtarma ekibinden Phil Irving, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Hatay'ın bir "savaş alanı" gibi olduğunu söyleyerek, "Gördüğümüz yıkımı görmek kalbimi acıtıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:39
İngiliz itfaiyeci, Hatay'ın bir
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İngiltere'nin Türkiye'ye gönderdiği arama ve kurtarma ekibinden Phil Irving, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından görev yaptığı Hatay'da yaşadıklarını Sky News'e anlattı.

Phil Irving, Hatay'da çöken çok katlı bir binada 120 saat boyunca mahsur kalan bir polis memuru ve bir kadının nasıl çıkarıldığını anlattı.

Çöken binadaki ilk yaşam belirtilerinin Cuma günü ekiplerin "tıkırtılar ve bağırışlar" duymasıyla ortaya çıktığını söyleyen Irving, "Onlara yakın olduğumuzu biliyorduk, ancak onlara ulaşmak büyük bir zorluktu. Bu feci bir çöküştü ve erişim zordu. Bu insanlar moloz ve enkaz altında kalmışlardı ve onları canlı çıkarmak için gece gündüz çalışmamız gerekti" dedi.

Irving, yıkılan binaların üzerinde uçan helikopterler gördüğünü, sürekli siren sesleri duyduğunu ve insanların sokakta bağırdığını söyledi.

Irving, "Burası savaş alanı gibi. Gördüğümüz yıkımı görmek kalbimi acıtıyor" ifadelerini kullandı. 

Irving, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen 77 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin bir parçası olarak Türkiye'ye gönderildi.


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