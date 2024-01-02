İngiliz kadın askeri doktor Ukrayna'da ölü bulundu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:28

26 yaşındaki Katherine Mielniczuk, Ukrayna'da 18 ay gönüllü olarak çalıştıktan sonra 24 Aralık'ta evinde ölü bulundu.

Doktorun ölüm nedeninin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Bristol Üniversitesi'nden mezun olan eski bir kimya öğrencisinin cesedi, Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin 151. birimi olan birliğinin üyeleri tarafından bulundu.

Mielniczuk'un aile tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını bir sağlık görevlisi, bilim insanı ve araştırmacı ve bir arkadaş olarak başkalarına yardım etmeye adadı. Son 18 ayını Ukrayna'da gönüllü olarak geçirmiş, lojistik yardımda ve ülkenin dört bir yanında savaş doktoru olarak çalışmıştır. Katherine'in ne kadar inanılmaz bir kadın olduğunu ya da ne kadar derin ve yaygın bir şekilde sevildiğini ve özleneceğini tam olarak ifade etmek mümkün değil. Katherine öldü, fakat dünyaya getirdiği sonsuz sıcaklık, sevgi ve zarafet asla kaybolmayacak" denildi.

Mielniczuk, ölümünden önce yazdığı bir blog yazısında şunları kaydetti:

"Menace Medics olarak amacımız, sahadaki sağlık görevlilerine kritik tıbbi ekipman ve araç onarımı/yakıt konusunda yardımcı olmak ve böylece cesur yabancı savaşçıların ve acımasız Ukraynalı askerlerin hayatlarını kurtarmaktır."

Mielniczuk'un blog yazıları, 18 aydır cephede görev yaptığını, özellikle de "Rusya'nın işgalinin ön cephelerinde yaşayan" insanlara yardım etmek için çalışan gönüllü grup StaySafeUA ile çalıştığını ortaya koydu.

Mielniczuk'un şefi Andriy Depko, "Başından beri işgalin en ön saflarına gitmek için gönüllü oluyordu. Ona her zaman güvende kalmasını söyledik ama o yardım etmek için en tehlikeli yerlere gitmekte ısrar etti. Biz ona 'güvende olmalısın' dedik ama o ısrarcıydı ve sürekli 'yardımcı olmam lazım' diyordu. Askeri sağlık görevlisi olmak üzere ayrılmadan önce bizimle geçirdiği 13 ay boyunca Ukrayna için çok şey yaptı. En ön saflarda olmak, askerleri kurtarmak ve sahip olduğu eğitim ve becerileri kullanmak istiyordu. 7/24 orada olmak istiyordu. Ne kadar cesur olduğunu göstermek istedi" dedi.