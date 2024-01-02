Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı turist kayalıklara düştü
Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı’na tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets ölümden döndü.
KAYALIKLARA DÜŞTÜ
Ağrı Dağı’na 2024 yılının ilk tırmanışını 4500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta yer alan Ukraynalı dağcı, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düştü.
Korku dolu anlar yaşayan dağcı Danil Odynets arkadaşları tarafından kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldı. Dağcıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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