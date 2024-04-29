İngiliz milletvekili, Afrika ülkesinden kovuldu: Saatlerce gözaltında tutuldu!

İngiliz milletvekili Tim Loughton'ın, 24 saatlik bir ziyaret için Cibuti'ye indikten kısa bir süre sonra gözaltına alındığını ve "Çin hakkındaki eleştirileri nedeniyle" sınır dışı edildiği ileri sürdü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:17
İngiliz milletvekili, Afrika ülkesinden kovuldu: Saatlerce gözaltında tutuldu!
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İngiltere'den Muhafazakâr Partili Milletvekili Tim Loughton, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den "Çin hakkındaki eleştirileri nedeniyle kovulduğunu" iddia etti.

24 saatlik bir ziyaret için Cibuti'ye geldiğini açıklayan Loughton, ülkeye girişinin yasaklanmasından önce varışında havaalanında yedi saatten fazla gözaltında tutulduğunu söyledi.

Daha sonra da bir sonraki uçakla ülke dışına çıkarıldığını aktaran Loughton, üç yıl önce Çin tarafından yaptırım uygulanan birkaç milletvekilinden biri olduğunu hatırlattı.

Loughton, The Telegraph'taki yazısında şunları söyledi: 

"Bu, yaptırım uygulanan yedi İngiliz parlamenterin son üç yıldır maruz kaldığı gözdağının sadece son örneğidir. Üç yıl önce parlamento e-posta hesaplarımızın hacklendiğinin ve Westminster'ın güvenliğinin kötü niyetli Çin devleti tarafından tehlikeye atıldığının ortaya çıkmasının hemen ardından geldi. Bu durum, Batı demokratik kurumlarımızda savunduğumuz milyonlarca Tibetli, Uygur, Hong Konglu ve diğerlerinin on yıllar boyunca maruz kaldığı şiddet, işkence ve cinayetle kıyaslandığında elbette önemsiz kalmaktadır."

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Çin'in Cibuti Büyükelçiliği sözcüsü, Loughton'un Çin hakkındaki iddialarının "tamamen temelsiz" olduğunu söyledi.

Sözcü, bunları "Çin'i karalamaya ve Çin-İngiltere ilişkilerini zehirlemeye çalışan uydurma ve iftira dolu söylemler" olarak nitelendirdi.

Çin'in, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Cibuti'ye yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığı biliniyor.


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