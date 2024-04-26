Husiler ABD savaş gemisini hedef almıştı: İngiltere, füze fırlatan roketatarı vurdu

Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:48

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:07

Type 45 destroyeri, İran destekli Husi isyancılar tarafından ateşlenen İran yapımı füzeyi vurmak için Sea Viper füze sistemini kullandı. Füze Çarşamba günü Aden Körfezi'nde bir ticari gemiyi ve bir ABD savaş gemisini hedef almıştı.

Bu, 1991'deki Körfez Savaşı sırasında bir Tip 42 destroyeri olan HMS Gloucester'ın bir Irak Silkworm füzesini düşürmesinden bu yana Donanmanın savaşta ilk füze önlemesi oldu. Shapps, "HMS Diamond'ın cesur mürettebatına masum hayatların kurtarılmasında ve uluslararası deniz taşımacılığının yasadışı Husi saldırılarından korunmasında oynadığı hayati rol için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

HMS Diamond'ın komuta subayı Komutan Peter Evans, tehdidi hızla etkisiz hale getirmelerini sağlayan mürettebatının profesyonelliğinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Geminin denizcileri korumak ve denizlerin özgürlüğünü sağlamak için hazır olduğunu yineledi.

ABD öncülüğündeki Refah Muhafızı Operasyonu kapsamında Mart ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde görev yapan HMS Diamond'ın görevi, ticari gemileri korumak. Çarşamba günü Husiler, Maersk Yorktown gemisini ve bir Amerikan savaş gemisini hedef aldıklarını iddia ettiler.

ABD askeri yetkilileri saldırının, muhtemelen İran yapımı Fateh-110 ya da daha uzun menzilli Zolfaghar füzesi olan bir gemisavar balistik füzeye "başarılı bir şekilde angaje olan" Batılı bir koalisyon üyesi tarafından engellendiğini doğruladı.

KRALİYET DONANMASI BİR İLKE İMZA ATTI

Kızıldeniz'in güneyinde Husilere ait iki insansız hava aracının Sea Ceptor füzeleriyle düşürülmesinin ardından HMS Diamond, HMS Richmond'un yerine gönderilerek Kraliyet Donanması için savaş füzesi konuşlandırmasında bir ilke daha imza attı.

Aster 15 ve Aster 30 füzelerini fırlatmak için gerekli olan HMS Diamond'daki Sea Viper sistemi, Birleşik Krallık'ın hava savunma stratejisinin temel taşı olmaya devam etmekte. Bu füzeler hassasiyetleri ve 40 mil uzaklığa ve 11 mil irtifaya kadar olan hedefleri önleme kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.

Phalanx makineli tüfekleri ve 30 mm'lik toplarla donatılmış olan HMS Diamond, kısa süre önce bunları bir Husi insansız hava aracını düşürmek için de kullandı. Kasım ayından bu yana Husi isyancı grubu, ABD Denizcilik İdaresi tarafından bildirildiği üzere, gemilerin ele geçirilmesi ve batırılması da dâhil olmak üzere ticari gemiciliğe yönelik 50'den fazla saldırıdan sorumlu.