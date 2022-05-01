İngiliz milletvekili cinsel içerikli video izlediğini itiraf ettikten sonra istifa etti

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:49

BBC'nin haberine göre, parlementoda cinsel içerikli video izlediğine dair iddialarla ilgili soruşturma açılan milletvekili Neil Parish, iki kez cinsel içerikli video izlediğini kabul ettikten sonra Muhafazakar Parti'den istifa etti. Neil Parish, soruşturma sonuçlanana kadar milletvekilliğinden ya da çevre seçim komitesi başkanlığından istifa etmeyi ise reddetti.

Milletvekili Parish, "Tabii ki utanç verici [...] Eşim ve ailem için de utanç verici, şu anda benim asıl endişem bu. Eşimin bana olan desteği tam, bunun için ona teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Parish, Muhafazakar Parti'den istifasını, "delilik anı" olarak nitelendirdi ve "Yaptığım şeyden gurur duymadım" diyerek etrafındakilerin bunu görmesini istemediğini de sözlerine ekledi. Milletvekilliğinden istifa etmek için ise soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir milletvekilinin Avam Kamarası'nda telefonunda cinsel içerikli video izlediğine dair iddialarla ilgili soruşturma sorulduğunda, “pornografi izlemek hiçbir işyerinde kabul edilemez” diye konuşmuştu.