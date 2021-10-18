İngiliz milletvekili David Amess'in cinayetinde Katar bağlantısı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:58

İngiltere’de milletvekili Sir David Amess’in bıçaklı saldırıda öldürülmesinin ardından soruşturma sürerken, katilin 25 yaşındaki Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğu açıklanmıştı. İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinden Sir David Amess’in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada elde edilen yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, milletvekilinin 17 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ‘radikal İslam’la bağlantılı’ olduğu açıkladı. Gazete, zanlının birkaç yıl önce İngiltere’nin terörle mücadele stratejisinin parçası olan ‘Prevent’ programına yönlendirildiğini ama hiçbir zaman iç istihbarat teşkilatı MI5’ın radarına girmediğini aktardı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, katil zanlısı Ali’nin Anjem Choudary’nin YouTube videolarını izleyerek son zamanlarda daha da radikalleştiğini öne sürdü. Eski bir Sudanlı diplomatın oğlu olan Ali’nin okulu bitirdikten sonra İslam’a ilgi duymaya başladığı son dönemde ise ‘aşırılaştığı’ ifade ediliyor. Anca İngiliz polisi, Sir David Amess’in neden seçildiğini halen bilmediklerini açıkladı.

"HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR"

Öte yandan, İngiliz The Times gazetesi, Amess’in ölümünde Katar bağlantılarının olduğunu öne sürdü. Gazete, Sir David Amess ile Katar arasındaki yakın ilişkilerin, cinayetinin ardından polis tarafından araştırıldığını açıkladı. Muhafazakar Milletvekili, Katar’daki tüm partilerin meclis grubunun başkanıydı ve geçen çarşamba Katar’a yaptığı son ziyaretten dönmüştü.

Güvenlik kaynakları, cinayeti incelerken her ihtimalin araştırıldığını vurguladı. Katil zanlısı 25 yaşındaki Ali, Somali’deki eski bir başbakan danışmanının oğlu olarak bilinirken, Katar’ın mevcut Somali cumhurbaşkanını destekliyor olması da şüpheleri güçlendirdi.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, Cuma günü seçmenleriyle görüştüğü sırada bıçaklanıp öldürülmüştü. Yürütülen soruşturma sonunda saldırının ‘terör eylemi olarak değerlendirildiği’ bildirildi.

Kaynak: Sözcü