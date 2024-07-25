İngiliz ordusu, taşınabilir lazer silahını ateşledi: ‘Işık hızıyla imha ediyor...’

Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 25.07.2024 - 16:52

İngiltere Savunma Bakanı, hedefini ışık hızında yok eden lazer silahının ilk ateşlenme testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Amerikan Raytheon savunma şirketinin İngiliz ordusu için geliştirdiği lazer silahının ateşleme denemeleri, İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Savunma Bilimi ve Teknolojileri Laboratuarı (DSTL) arsasında gerçekleşti.

Hafif olduğu kadar yüksek tahribat gücüne sahip silah, hafif zırhlı bir aracın üzerine monte edilebilen ilk ‘taşınabilir’ lazer silahı olma ünvanını taşıyor.

Lazer, zırhlı bir jipe ve hatta bir tanka monte edilebiliyor ve eklendiği aracın ‘operasyonel avantajını yükseltiyor.’

Lazer silahının bir insan kullanıcıya ihtiyacı yok. Silah, otonom bir şekilde üçten fazla hedefi takip edebiliyor ve bu hedefleri 1 kilometre uzaklıktan, ışık hızıyla vurabiliyor.

‘BİR MİL TAŞI’

İngiliz Savunma Bakanlığı, ilk testlerden başarıyla geçen lazer silahı ile ilgili olarak “Karadan Lazer Güdümlü Enerji Silahı (LDAW) Uyguluma programı için büyük bir adım” açıklamasını yaptı.

Dstl İcra Kurulu Başkanı Dr. Paul Hollinshead, lazer silahı için “Bu başarı, yönlendirilmiş enerji silahlarının aktif kullanımı yolunda önemli bir mil taşıdır” ifadelerini kullandı.

Hollinshead, açıklamasının devamında “Önemli yeni silahlar geliştirmek için DE&S (İngiliz Savunma Ekipmanı ve Destek kurumu) ve savunma sanayi ile beraber çalışarak, silahlı kuvvetleri geleceğe hazırlıyoruz. Askerlerimiz, gelecekte karşımıza çıkacak yeni tehditleri tespit edebildikleri gibi imha da edebilecekler” dedi.

ŞİMDİ DE ORDU DENEYECEK

Raytheon’un resmi açıklamasında, lazerin düşük maliyetli olduğu kadar taşınmasın ve kullanımın da kolay olduğu belirtildi. Testler sayesinde, İngiliz Savunma Bakanlığı’nın LDEW silahlarının değerini iyice anlayacağının altı çizildi.

Hollinshead, “Şimdi İngiliz Ordusunun önümüzdeki aylarda silahı denemesini ve teknolojinin savaş alanına hazır olduğunu kanıtlamasını dört gözle bekliyoruz.” sözleriyle heyecanını paylaştı.

İngiliz Savunma Bakanlığı, ateşleme testlerinde kaydedilen başarının savaş alanında da tekrar edeceğini kanıtlamak amacıyla lazer silahını bir dizi savaş alanı senaryosundan geçirecek. Silahın testleri geçmesi halinde, lazer silahı İngiliz ordusunun envanterine girecek.