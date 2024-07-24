İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin yüzünü tekmelemesi kamuoyunda tepki çekince yetkililer, bir grubun polis memurlarına saldırdığı, bu kişinin de saldırgan grupta yer aldığı açıklamasını yaptı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 22:28
İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti
Abone Ol google-news

Bir polisin Manchester Havalimanı'nda yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme attığı, diğer polislerin ise elektroşok silahlarını çıkardığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Görüntüler üzerine Manchester Emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı terminalinde bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin 4 kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Yumruklu saldırı sırasında bir kadın polisin burnunun kırıldığı, 3 polisin saldırı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olaya müdahale eden polislerin ise silahlarının alınması riskiyle karşı karşıya kaldığı ifadesine yer verilen açıklamada, saldırgan olduğu belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak bu kişilerin sağlık çalışanlarına da saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, polisin yerde yatan kişinin kafasını ve yüzünü tekmelemesiyle ilgili, "Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.



polis haberleri Sağlık haberleri sağlık çalışanları haberleri

İlgili Haberler

İngiltere teknik direktörlük için ilan açtı

İngiltere teknik direktörlük için ilan açtı
İngiltere'de perakende satışlar azaldı

İngiltere'de perakende satışlar azaldı
İngiltere'den Avrupa Birliği'ne mesaj: Yeni ilişkiler kuracağız

İngiltere'den Avrupa Birliği'ne mesaj: Yeni ilişkiler kuracağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler