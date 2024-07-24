İngiltere'de polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve kafasını tekmelemesi tepki çekti
İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin yüzünü tekmelemesi kamuoyunda tepki çekince yetkililer, bir grubun polis memurlarına saldırdığı, bu kişinin de saldırgan grupta yer aldığı açıklamasını yaptı.
Bir polisin Manchester Havalimanı'nda yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme attığı, diğer polislerin ise elektroşok silahlarını çıkardığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.
Görüntüler üzerine Manchester Emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı terminalinde bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin 4 kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Yumruklu saldırı sırasında bir kadın polisin burnunun kırıldığı, 3 polisin saldırı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Olaya müdahale eden polislerin ise silahlarının alınması riskiyle karşı karşıya kaldığı ifadesine yer verilen açıklamada, saldırgan olduğu belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı ancak bu kişilerin sağlık çalışanlarına da saldırdığı aktarıldı.
Açıklamada, polisin yerde yatan kişinin kafasını ve yüzünü tekmelemesiyle ilgili, "Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.
The most brutal of police assaults on two men. Not in Tel Aviv. In Manchester airport— Howard Beckett (@BeckettUnite) July 24, 2024
They are tasered. Kicked in the head. Stamped on the head. Hit on the head with a taser gun and then a knee is dropped into their kidneys
This is thuggery in uniformspic.twitter.com/srZO8zEWzs
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