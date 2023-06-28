İngiliz oyuncu Nicolas Coster, 69 yaşında öldü

Yayınlanma: 28.06.2023 - 11:42

Güncelleme: 28.06.2023 - 11:43

Ünlü oyuncu Nicolas Coster, 89 yaşında hayatını kaybetti. 'Santa Barbara' ve 'Another World' dizileriyle tanınan Coster'ın ölüm haberini, kızı Dinneen Coster tarafından Facebook üzerinden duyuruldu.

Dinneen Coster, paylaşımında, "Bunu babamın sayfasında yayınlamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Nicolas Coster bu akşam Florida’daki bir hastanede vefat etti. Lütfen onu büyük bir sanatçı olarak hatırlayın. Her zaman ondan ilham alacağım ve böyle harika bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu bileceğim!! Huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Coster’ın temsilcisi Chrystal Ayers ise CNN’e yaptığı açıklamada, Coster’ın kanserle uzun süreli bir mücadelesinin ardından komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

Nicolas Coster, 100'den fazla film ve televizyon yapımında rol almış başarılı bir oyuncuydu. Özellikle NBC’nin "Somerset" adlı televizyon dizisindeki Robert Delaney rolüyle tanınmıştı. Daha sonra 1989 yılında dizinin 25. yıl dönümü için geri dönmüştü. Ayrıca, 1984 ile 1993 yılları arasında Kaliforniya'da geçen ve varlıklı aileleri konu alan "Santa Barbara" adlı gündüz dizisinde Lionel Lockridge karakterini canlandırmıştı. Bu dizide yaklaşık 599 bölümde yer aldı.