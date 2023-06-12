Breaking Bad'in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:32

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:32

Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti. Batayeh'in Michigan'daki evinde kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı.

Haber Global'in aktardığına göre, Batayeh, Breaking Bad'de aynı zamanda metamfetamin laboratuvarı olan Lavanderia Brillante Laundromat'ın yöneticisi Dennis'i canlandırdı.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

Oyuncu, ayrıca Sleep Cell, Everybody Loves Reymond, Boy Meets World ve It's Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de rol aldı. American Dreamz filminde ise başrol oynadı.

Oyuncu ayrıca New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yaptı.