Breaking Bad'in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti
Popüler dizi Breaking Bad'in yanı sıra Everybody Loves Raymond ve Sleeper Cell gibi yapımlarla adını duyuran Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında yaşamını yitirdi.
Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti. Batayeh'in Michigan'daki evinde kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı.
Haber Global'in aktardığına göre, Batayeh, Breaking Bad'de aynı zamanda metamfetamin laboratuvarı olan Lavanderia Brillante Laundromat'ın yöneticisi Dennis'i canlandırdı.
ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI
Oyuncu, ayrıca Sleep Cell, Everybody Loves Reymond, Boy Meets World ve It's Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de rol aldı. American Dreamz filminde ise başrol oynadı.
Oyuncu ayrıca New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yaptı.
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