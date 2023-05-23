İngiliz özel kuvvetlerinin, 19 ülkede gizli faaliyetler yürüttüğü iddia edildi

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:39

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:40

Londra merkezli Action on Armed Violence (AOAV) adlı bir araştırma grubu, medya sızıntılarına dayanarak 2011'den bu yana İngiliz özel kuvvetlerinin dünya çapında faaliyetlerini ele alan bir çalışma raporu oluşturdu.

Çalışmaya göre, SAS ve diğer İngiliz özel kuvvetleri son on yılda Nijerya, Filipinler ve Rusya'nın yanı sıra Suriye, Ukrayna ve son olarak Sudan'ın da aralarında bulunduğu 19 ülkede "gizli" operasyonlarda yer aldı.

Seçkin askeri birliklerin operasyonlarının kamuoyu önünde duyurulmadan, "gizlilik" içinde faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.

Çalışmaya göre, SAS, Özel Bot Servisi ve Özel Keşif Alayı üyeleri, başbakan ve savunma bakanı tarafından, genellikle Birleşik Krallık'ın savaşta olmadığı yerlerde, yüksek riskli görevler yürütmek üzere defalarca görevlendiriliyor.

Özel kuvvetlerin özellikle Suriye'de aktif olduğu belirtilen raporda, 2012 yılından itibaren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan isyancı gruplara yardım etmek üzere ülkeye girdikleri bildirildi.

Fotoğraf: The Guardian/İngiliz özel kuvvetleri 2011 yılından bu yana en az 19 ülkede operasyonel olarak konuşlandırıldı

Çalışmaya göre, gizlilik konusundaki takıntı öylesine büyüktü ki, 2018 yılında bir SAS üyesi, Matt Tonroe, Suriye'de öldürüldüğünde, resmi olarak Paraşüt Alayı'nın bir üyesi olarak tanımlandı. Daha sonra Tonroe'nun el yapımı bir patlayıcı ile değil, ABD'li meslektaşının taşıdığı bir el bombasının kazara patlaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

PENTAGON'DAN SIZAN BELGELERDE DE İSİMLERİ GEÇTİ

Bu yılın başlarında Pentagon'dan sızan belgelerde, İngiltere'nin resmi olarak çatışmaya taraf olmamasına rağmen, Birleşik Krallık özel kuvvetlerine mensup 50 kişinin Ukrayna'da bulunduğu belirtilmişti; buna karşılık ABD ve Fransa'nın sayıları sırasıyla 14 ve 15 olarak listelenmişti. Ancak bunların ne amaçla orada bulundukları belirtilmedi.

Çalışmanın yazarları, "geniş kapsamlı gizli operasyonların denetim eksikliğine rağmen gerçekleştiğini" belirttiler. Teamüllere göre milletvekillerinin savaş için oy kullanması gerekirken, özel kuvvetler Avam Kamarası'nın onayı olmadan konuşlandırılabiliyor ve eylemleri herhangi bir parlamento komisyonu tarafından soruşturmaya tabi tutulmuyor.

AOAV İcra Direktörü Iain Overton, "İngiltere'nin Özel Kuvvetlerinin son on yılda çok sayıda ülkede kapsamlı bir şekilde konuşlandırılması, şeffaflık ve demokratik gözetim konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Bu görevler için parlamento onayının ve geriye dönük incelemelerin olmaması son derece rahatsız edici" dedi.

The Guardian'a konuşan İngiliz Savunma Bakanlığı sözcüsü, çalışmaya ilişkin, "Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri hakkında yorum yapmamak, birbirini izleyen hükümetlerin uzun süredir devam eden politikasıdır" diye konuştu.