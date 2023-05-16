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İngiltere'de iki kişide kuş gribine rastlandı

İngiltere'de kümes hayvanları çiftliğinde çalışan iki kişide kuş gribi virüsü tespit edildi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:25
İngiltere'de iki kişide kuş gribine rastlandı
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, kümes hayvanları çiftliğinde çalışan iki kişinin kuş gribi testlerinin pozitif çıktığı ancak insandan insana bulaşma belirtisi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, hastalığa yakalanan çalışanların tedbir amaçlı takibinin yapıldığı kaydedildi.

"VİRÜS İNSANLARA YAYILABİLİR!"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut göstergeler, dünyanın dört bir yanındaki kuşlarda dolaştığını gördüğümüz kuş gribi virüslerinin insanlara kolayca yayılmadığını göstermektedir. Ancak virüsün enfekte kuşlarla yakın temasın ardından insanlara yayılabileceğini biliyoruz ve bu nedenle, bu gibi tarama programları aracılığıyla, hastalık riski hakkında daha fazla bilgi edinmek için virüse maruz kalan kişileri takip ediyoruz."

GRİBİN İNSANA GEÇTİĞİ BİR VAKA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İngiltere'de Ocak 2022'de kanatlı hayvandan insana kuş gribinin geçtiği bir vakanın tespit edildiği belirtilmişti.

Ekim 2022'de ise yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için ülke genelinde "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edilmişti.

Ülkede 2021'de ise olağanüstü seviyeye çıkan kuş gribi salgını nedeniyle on binlerce kümes hayvanı itlaf edilmişti.

 


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