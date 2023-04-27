İngiliz parlamentosunun alt kanadından Yasa Dışı Göç Yasası’na onay

Yayınlanma: 27.04.2023 - 07:59

Güncelleme: 27.04.2023 - 08:05

İngiltere hükümetinin, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçen düzensiz göçmenlerle mücadele amacıyla çıkartmak istediği Yasa Dışı Göç Yasası, İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda yapılan oylamada 230'a karşı 289 oyla kabul edildi. Yasa tasarısı, şimdi parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’nda ele alınacak.

art ayında İngiltere Başbakan Rishi Sunak tarafından açıklanan yasa tasarısı ile düzensiz göçmenlerin tahliye edilinceye kadarki ilk 28 gün içinde kefalet veya yargı denetimi olmaksızın gözaltına alınmasının ve Ruanda'ya veya başka bir "güvenli" üçüncü ülkeye sınır dışı edilmesine izin veriyor. İçişleri Bakanlığı’nın ülkeye yasa dışı yollarla gelenleri sınır dışı etme görevini üstleneceği yasa tasarısı ile bu kişilerin sığınma talebinde bulunmaları neredeyse imkansız hale getirilecek.

Öte yandan geçtiğimiz sene 45 binden fazla düzensiz göçmen Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye giriş yapmıştı. Bu sayı 2018'de yaklaşık 300 civarındaydı.