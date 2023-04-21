İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti

Yayınlanma: 21.04.2023 - 13:56

Güncelleme: 21.04.2023 - 13:59

İngiltere'de yerel seçimlere iki hafta kala Başbakan Rishi Sunak'ın yardımcısı Dominic Raab, istifa ettiğini açıkladı.

Başbakan yardımcısı Raab, hakkında açılan "kendisi için çalışan memurlara zorbalık yaptığı" soruşturmasını kabul ederek istifa ettiğini duyurdu.

AFP'de yer alan habere göre Raab, istifa mektubunda meslektaşlarına karşı zorba bir tavır sergilediği iddialarını reddederken "Soruşturmanın sonucunu kabul etmekle kendimi yükümlü hissetsem de, soruşturma bana yöneltilen iddiaların ikisi hariç hepsini reddetti" dedi.

Raab mektubunda, bakanların "İngiliz halkı adına yürütülen kritik müzakerelerde üst düzey yetkilileri doğrudan denetleyebilmeleri gerektiği" konusunda ısrar etti. Bunu yapmamanın "bakanlık sorumluluğunun demokratik ve anayasal ilkesini" kaybetmek anlamına geleceğini söyledi.

Zorbalık çıtasının düşük tutulduğunu belirten Raab, "Bu durum, bakanlara karşı sahte şikayetleri teşvik edecek ve değişime liderlik edenler üzerinde yıldırıcı bir etki yaratacaktır" ifadesinde bulundu.

Raab ayrıca, "Adalet Bakanlığı'na getirdiğim hız, standartlar ve meydan okumanın bir sonucu olarak herhangi bir yetkilinin hissettiği herhangi bir kasıtsız stres veya kırgınlık için gerçekten üzgünüm" dedi.

Raab mektubuna, Sunak tarafından kendisini denetlemekle görevlendirilen avukat Adam Tolley'in "dört buçuk yıl boyunca bir kez bile kimseye küfür etmediğim, bağırmadığım, bir şey fırlatmadığım ya da fiziksel olarak kimseyi tehdit etmediğim ya da kasıtlı olarak kimseyi küçümsemeye çalışmadığım sonucuna vardı" diye ekledi.

Tolley, Raab hakkında hazırladığı raporu Sunak'a sundu ancak rapor henüz yayımlanmadı.