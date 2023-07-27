İngiliz polisine cinsel saldırı suçlaması: Kamera kayıtları yayımlandı

İngiltere'de, gözaltında tutulduğu sırada polislerin cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Kamera kayıtları yayınlandı, 3 saatlik boşluk olduğu belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:47
İngiliz polisine cinsel saldırı suçlaması: Kamera kayıtları yayımlandı
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İngiltere'de Zayna Iman adlı kadın, Manchester polisini cinsel istismar ile suçladı. 2021 yılında gözaltına alındığında 40 saat boyunca cinsel istismara uğradığını iddia eden Iman, polis departmanının saldırıyı örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.

Polislerin kendisine ilaç vererek cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Iman'ın iddiaları üzerine güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Ancak kamera kayıtlarında 3 saatlik bir boşluk olduğu tespit edildi. Eksik yayınlanan görüntülerde, polisler tarafından kıyafetleri kesilen Iman'ın saatlerce bir hücrede yüzüstü bırakıldığı görüldü. İngiltere basınına konuşan Iman, "3 polis pantolonumu çıkardı ve iç çamaşırlarımı kesti" dedi.

The Sun'da yer alan habere göre, serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gittiğini anlatan Iman, cinsel saldırıya ilişkin izler bulunduğunu aktardı.

Iman hakkında hazırlanan tıbbi raporda, "Geçmişinde bir akıl hastalığı hikayesi yoktur. Tedavi olmadan düzelmiş akut bir psikotik olay nedeniyle kabul edilmiştir. Bu durum, muhtemelen verilen uyuşturucu madde nedeniyle meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 3 saatlik video görüntülerine erişim talep eden Iman'a, eski başkomiser de destek verdi. Eski başkomiser Martin Harding, polislerin eyleminin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini belirtti.


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