İngiliz The Times gazetesi muhabiri, seçimi Nevşehir'den değerlendirdi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:29

Güncelleme: 02.05.2023 - 13:30

Türkiye'de seçimler yaklaşırken uluslararası basının ilgisi artış gösterdi.

Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki seçime kısa bir süre kalırken, İngiliz The Times gazetesi Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith Hacı Bektaşi Veli türbesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından “Rakip hacı, Erdoğan’ın muhafazakalar üzerindeki etkisini azaltıyor” başlıklı değerlendirme yazısı yayımladı.

“Sünni seçmen artık Erdoğan’ı daha seküler bir vizyon sunan rakibi karşısında kurtarmaya yetmeyecektir” yorumunda bulunan Smith, 1993 yılında 35 aydınımızın yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamına vurgu yaparak geçmişte Alevilere uygulanan şiddeti hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosuna değinen Smith, "Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki videosu 30 milyon izlendi. Kılıçdaroğlu bir tabuyu yıktı" ifadesinde bulundu.

Nevşehir'de 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın yüzde 68 oy aldığını belirten Smith, "Sokaklarda bölünmüşlük çok açık. Hacıbektaş'ta bir taksi şoförü Erdoğan'dan bıktığını 'Tek liderle yirmi yıl. Bu çok fazla. Ekonomi kötü. Yeni fikirleri olan birine ihtiyacımız var' ifadesinde bulundu. İşletme sahibi olan Ömer Onal isimli bir vatandaş ise ‘Ekonomik sorun ve ekonomik kriz yok. Ben mutluyum ve onun yine kazanacağından kesinlikle eminim’ dedi” sözlerine yer verdi.

Smith yazısında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kapatmasına değindi ve "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu laik bir düzen kurdu" ifadesinde bulundu. Kapatılan tarikatların yeraltına çekilerek hayatta kaldığını ve son 40 yılda geri geldiklerini belirten Smith, tarikatlar ve Erdoğan arasındaki ilişkiyi "dini devlete geri getiren dindar bir Müslüman olan Erdoğan'ı neredeyse tek tip olarak desteklediler" sözleriyle vurguladı.