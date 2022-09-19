İngiliz Ulusal Marşı'nın sözleri değişiyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:57

Kraliçe II. Elizabeth'in, 8 Eylül'de 96 yaşındaki vefatıyla birlikte, Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki 70 yıllık hükümranlığı da sona erdi.

Ölümüyle birlikte Büyük Britanya'daki pek çok sembolde yer alan 'Kraliçe' ifadeleri de değiştirilmeye başlandı. Artık içinde Kraliçe'nin geçtiği tüm metin ve semboller, oğlu Charles'ın hükümranlığını vurgulamak üzere 'Kral' olarak değiştirilecek. İngiliz Ulusal Marşı da bunlardan biri.

TARİHÇE

Kökleri 18. yüzyıla kadar uzanan marş, başlangıçta Kral II. George'un hükümdarlığına atfen 'Tanrı Kralı Korusun' olarak yazılmıştı. Ancak hükümdarlık kadınlara geçtikçe sözler de bunu yansıtacak şekilde değiştirildi; 'Kral' yerine 'Kraliçe' ifadeleri kullanılmaya başlandı.

İşte, İngiliz Ulusal Marşı'nın yeni sözleri:



YENİ SÖZLER

Bölüm 1

Tanrı korusun iyi yürekli kralımızı,

Uzun ömürler soylu kralımıza,

Tanrı kralı korusun!

Yengin kılsın onu,

Mutlu ve şanlı,

Başımızdan etmesin eksik;

Tanrı kralı korusun!

Tanrım en seçkin yetenekleri elindeki

Ona bağışla gönülden kucaklar dolusu.

Uzun yıllar başımızdan eksilmesin diye;

Savunsun diye yasalarımızı.

Ve haklı kılsın bizi diye

Tüm yüreğimiz ve sesimizle haykırmamız için

Tanrı kralı korusun!

Bölüm 2

Tanrı kutsasın yurdumuzu.

Yaradanın esirgeyen eli

Korusun yine kıyılarımızı;

Barış, gücünü eksik etmesin,

Düşmanı dost eylesin,

Ve Britanya'nın hakları güdülmesin

Artık savaşla.

Haklı ve dürüst yasalar

Üstlensin halkın davasını,

Ve mutlu kılsın adamızı.

Yurdu yiğitlerin ve özgür insanların,

Ülkesi bağımsızlığın (özgürlüğün),

Dua ediyoruz üstünden eksik olmasın

İyi yürekli tanrının hoşnutluğu.





Çeviri: Naciye Öncül