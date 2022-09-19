İngiliz Ulusal Marşı'nın sözleri değişiyor
Kraliçe III. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Charles'ın Büyük Britanya Kralı olması ile birlikte İngiliz Ulusal Marşı'ndaki 'Tanrı Kraliçeyi Korusun' ifadesi de değişiyor.
Kraliçe II. Elizabeth'in, 8 Eylül'de 96 yaşındaki vefatıyla birlikte, Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndaki 70 yıllık hükümranlığı da sona erdi.
Ölümüyle birlikte Büyük Britanya'daki pek çok sembolde yer alan 'Kraliçe' ifadeleri de değiştirilmeye başlandı. Artık içinde Kraliçe'nin geçtiği tüm metin ve semboller, oğlu Charles'ın hükümranlığını vurgulamak üzere 'Kral' olarak değiştirilecek. İngiliz Ulusal Marşı da bunlardan biri.
TARİHÇE
Kökleri 18. yüzyıla kadar uzanan marş, başlangıçta Kral II. George'un hükümdarlığına atfen 'Tanrı Kralı Korusun' olarak yazılmıştı. Ancak hükümdarlık kadınlara geçtikçe sözler de bunu yansıtacak şekilde değiştirildi; 'Kral' yerine 'Kraliçe' ifadeleri kullanılmaya başlandı.
İşte, İngiliz Ulusal Marşı'nın yeni sözleri:
YENİ SÖZLER
Bölüm 1
Tanrı korusun iyi yürekli kralımızı,
Uzun ömürler soylu kralımıza,
Tanrı kralı korusun!
Yengin kılsın onu,
Mutlu ve şanlı,
Başımızdan etmesin eksik;
Tanrı kralı korusun!
Tanrım en seçkin yetenekleri elindeki
Ona bağışla gönülden kucaklar dolusu.
Uzun yıllar başımızdan eksilmesin diye;
Savunsun diye yasalarımızı.
Ve haklı kılsın bizi diye
Tüm yüreğimiz ve sesimizle haykırmamız için
Tanrı kralı korusun!
Bölüm 2
Tanrı kutsasın yurdumuzu.
Yaradanın esirgeyen eli
Korusun yine kıyılarımızı;
Barış, gücünü eksik etmesin,
Düşmanı dost eylesin,
Ve Britanya'nın hakları güdülmesin
Artık savaşla.
Haklı ve dürüst yasalar
Üstlensin halkın davasını,
Ve mutlu kılsın adamızı.
Yurdu yiğitlerin ve özgür insanların,
Ülkesi bağımsızlığın (özgürlüğün),
Dua ediyoruz üstünden eksik olmasın
İyi yürekli tanrının hoşnutluğu.
Çeviri: Naciye Öncül
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