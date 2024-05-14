İngiltere, 6 yeni savaş gemisi inşa edeceğini duyurdu

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kraliyet Deniz Piyadeleri için 6 yeni savaş gemisi inşa edeceklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:38
İngiltere, 6 yeni savaş gemisi inşa edeceğini duyurdu
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, BBC Radio 4'ün Today programında yaptığı açıklamada, Çok Maksatlı Destek Gemisi (Multi Roll Support Ship-MRSS) olarak bilinen bu yeni gemilerin İngiltere'de inşa edileceğini ve geleceğin savaşları için amfibi özel harekat komando gücünün güçlendirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

İngiltere savunma harcamalarını büyük ölçüde artırdığı için bu gemilerin yapımının mümkün olduğuna işaret eden Shapps, bunun İngiliz gemi inşası için de yeni altın çağı temsil ettiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da daha güvenli bir gelecek için Kraliyet Donanması gemi inşa programının 28 gemi ve denizaltıya çıkarılacağı ve bu gemilerin 6'sını savaş gemilerinin oluşturacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İngiliz hükümeti 2022'de Kraliyet Deniz Piyadeleri için yeni gemiler inşa edeceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.

Sunak, büyüyen tehditleri caydırmak için şimdi daha fazla adım atılması gerektiğinin altını çizmişti.


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