Rusya'dan İngiltere'ye mesaj: Sert yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Rus diplomatik temsilciliğiyle ilgili kararına sert ve ölçülü yanıt verileceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 08:26
Rusya'dan İngiltere'ye mesaj: Sert yanıt vereceğiz
Abone Ol google-news

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı etme ve Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldırma yönündeki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İngiltere'nin Rusya'yı, başkent Londra'daki depolarında yangın çıkmasıyla suçladığını, bu gerekçeyle de Rusya'ya karşı önlemler aldığını belirten Zaharova, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Zaharova, "İngiliz yönetiminin bu eylemleri, İngiltere'nin Rusya'ya karşı önyargısı ve düşmanlığını doğruluyor. Londra'yı, dostça olmayan herhangi bir eyleme kaçınılmaz olarak orantılı bir yanıt verileceği konusunda defalarca uyardık. Tepkimiz sert ve ölçülü olacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının bugün yaptığı ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetleri gerekçe gösterilerek bu ülkenin savunma ataşesinin sınır dışı edileceği, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünün kaldırılacağı ve Rus diplomatik vizelerinin süresinin sınırlanacağı bildirilmişti.


Rusya haberleri ingiltere haberleri

İlgili Haberler

İngiltere, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu

İngiltere, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini duyurdu
Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike

Rusya: NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesi büyük tehlike
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya lideri Putin'e tebrik mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya lideri Putin'e tebrik mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi'nin yazıları gündem olmuştu... Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı: 'Kimse mahkemeye talimat veremez...'

Abdulkadir Selvi'nin yazıları gündem olmuştu... Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı: 'Kimse mahkemeye talimat veremez...'
Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!

Öğrenci, okul müdürünü öldürdü: Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Dondurmayı böyle tüketmek zehirliyor! Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme
Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk

Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk
O MHP’li cinayete nasıl yardım etti?

O MHP’li cinayete nasıl yardım etti?
Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar

Küresel borçlar yeni rekor kırdı: 315 trilyon dolar