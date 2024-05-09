İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:04
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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