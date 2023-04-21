İngiltere'de 2022'de 1313 evsiz, sokaklarda öldü
İngiltere ve Galler'de 2019'dan bu yana 4 bin evsiz sokaklarda yaşamını yitirirken sadece 2022'de 1313 evsiz hayatını kaybetti.
Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Evsizlik Müzesinin raporuna göre İngiltere ve Galler'de her 6,5 saatte bir evsiz yaşamını yitiriyor.
Sokaklarda hayatını kaybedenlerin yüzde 85'ini 65 yaş altı kişiler oluştururken geçen yıl 1313 kişinin sokaklarda yaşamını yitirdiği bilgisi rapora yansıdı.
Raporda bu sayının 2019'daki ölümlerden yüzde 85, 2021'dekilerden ise yüzde 20 fazla olduğuna işaret edildi.
Bazı kent yönetimleri ve ilçe belediyelerinin sayılarla ilgili yeterli desteği vermemesi nedeniyle ölüm sayısının daha yüksek olabileceğine vurgu yapılan raporda, ölümlere neden olarak sağlık ve bağımlılıkla mücadele alanlarında yapılan kesintiler gösterildi.
Ölümlerin yüzde 36'sının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, yüzde 10'unun ise intihar olduğu belirtilen raporda 2010'dan beri bağımlılıkla mücadele kurumlarında düzenli olarak kesinti yapıldığı ifade edildi.
Raporda 2022'de hayatını kaybeden evsizlerin sayısının Londra'da 295, Glasgow'da 50, Liverpool'da 25 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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