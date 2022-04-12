İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın cezası belli oldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak. Başbakan Johnson daha önce karantina dönemlerinde katıldığı içkili partiler için özür dilemişti.
İngiliz hükümeti, koronavirüs (Covid-19) karantinası döneminde katıldıkları partilerle gündeme gelen Başbakan Boris Johnson ve Finans Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesileceğini açıkladı.
Başbakanlıkta düzenlenen partiler için daha önce 20 kişiye para cezası verileceği duyurulmuştu.
12 FARKLI ETKİNLİK SORUŞTURULDU
Polis, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmiş olabileceği 12 ayrı etkinliği soruşturdu. Bunlardan en az üçüne Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı biliniyor. Soruşturma çerçevesinde, katılımcıları belirlemek için 100'den fazla kişiye anket gönderildi.
Kısıtlamalar sürerken yapılan partiler, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş ve kendi partisinden bazı milletvekilleri Johnson'a istifa çağrısında bulunmuştu.Ancak bu milletvekillerinin bir kısmı Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra bu taleplerini geri çekti. Diğerleri ise atacakları adımları belirlemek için polis soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceklerini bildirdiler.
JOHNSON ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Başbakan Johnson daha önceki açıklamalarında kurallara uyulduğunda ısrar etmişti. Johnson, 2020'nin Mayıs ayında Başbakanlık konutu bahçesindeki içkili partiye katıldığı için özür diledi, ancak bunun bir çalışma etkinliği olduğuna inandığını söyledi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, "İki ay polisi meşgul eden 12 parti soruşturulduktan ve yüzden fazla kişi sorgulandıktan sonra Başbakanlığın yasaları ihlal etmekten suçlu olduğu ortaya çıktı" dedi. Rayner, "İngiliz halkına aylarca yalan söyleyen Johnson istifa etmeli" diye konuştu.
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