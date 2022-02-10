İngiltere Başbakanı Johnson, Brüksel’e gidiyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belçika’nın başkenti Brüksel ve Polonya’nın başkenti Varşova’yı ziyaret edecek.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer liderlerle görüşmek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel ve Polonya’nın başkenti Varşova’yı ziyaret edecek.
Yapacağı ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson, “Bugün Brüksel ve Varşova'da NATO liderleriyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Bir ittifak olarak karda sınırlar çizmeli ve her Avrupa demokrasisinin NATO üyeliğini arzulama hakkı da dahil olmak üzere taviz vermeyeceğimiz ilkeler olduğu konusunda net olmalıyız” dedi.
İlgili Haberler
- İngiltere Başbakanı Johnson: Karantina dahil tüm Covid kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyoruz
- Ukrayna'a gitti, Rusya'yı tehdit etti: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan kritik açıklama
- İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı belada: Düzenlediği partilerle ilgili rapor hazırlandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- İngiltere Başbakanı Johnson, Brüksel’e gidiyor
- Rusya, tatbikatının ikinci etabına başladı
- Osman Kavala hakkında karar
- Ceyhan'dan yeni varyant açıklaması
- Çaykur Rizespor'un acı günü
- Kilicdaroglu says 'I won't pay my electricty bills
- Pekin Kış Olimpiyatları'nda şok olay!
- Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasına devam edildi
- Bakan Nebati'den 'yastık altı altın' açıklaması
- İngiliz devi hocasına Szalai için transfer sözü verdi!