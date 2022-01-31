İngiltere Başbakanı Johnson'ın başı belada: Düzenlediği partilerle ilgili rapor hazırlandı
İngiltere'de Başbakanlık Konutu’nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası hazırlanan raporda, Başbakanlık Konutu’nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Johnson, bugün Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada partiler nedeniyle özür diledi.
İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra’daki Başbakanlık Konutu’nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'un üzerindeki istifa baskısı devam ediyor.
Söz konusu partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson'ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray'in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı.
"CİDDİ BİR BAŞARISIZLIK"
Gray raporunda, Başbakanlık Konutu’nda koronavirüs önlemlerini gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu aktarılan raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi.
Raporda, Başbakanlık Konutu’nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınandı.
RAPORU YAYINLAMAMIŞLARDI
Gray raporunda ayrıca, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verdi.
Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray'e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamamasını emretmişti.
Gray'in soruşturduğu 16 partiden sadece 4’ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil.
ÖZÜR DİLEDİ
Johson, bugün Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu’nda Covid-19 kısıtlamaları sırasında düzenlenen partiler hakkında özür dileyerek, salgında insanlardan fedakarlıklar yapmalarını istediklerini ve insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etti.
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