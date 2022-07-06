İngiltere Başbakanı Johnson, istifa eden bakanlara mektup yazdı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:11

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson’ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek görevlerinden istifa etti. İstifaların ardından Başbakan Johnson, bakanlara mektup yazarak yanıt verdi.



DailyMail'in haberine göre; İngiltere'de Başbakanı Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın görevinden ayrılmasına yanıt olarak yazdığı mektupta, "Sevgili Rishi, hükümetten istifa mektubunuzu aldığıma üzüldüm. Barış zamanı tarihimizin, ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmette bulundunuz” dedi.

Johnson'ın, Sağlık Bakanı Sajid Javid'e yazdığı mektupte ise, "Sevgili Saj, bu akşam istifanızı sunan mektubunuz için teşekkür ederim. Aldığıma çok üzüldüm. Bu Hükümete ve Birleşik Krallık halkına ayrıcalıklı bir şekilde hizmet ettiniz." cümlelerini yazdı.

İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak yerine Nadhim Zahawi, Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yerine ise Steve Barclay görevlendirildi.