İngiltere Başbakanı Johnson, 'Putin artık daha fazla NATO görecek'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:02

Johnson, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne girerken gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Putin'in batı sınırlarında daha az NATO görmeyi umduğunu belirten Johnson, "Ama tamamen yanıldı. Putin artık daha fazla NATO görecek." dedi.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nin birçok açıdan tarihi nitelik taşıdığını vurgulayan Johnson, "Finlandiya ve İsveç gibi iki yeni üyemiz olacak. Bu ittifakımız için büyük bir adım." ifadesini kullandı.

Johnson, zirvede Ukrayna'ya daha fazla destek kararı alacaklarını, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendireceklerini aktardı.